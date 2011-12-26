Киянам загрожує найнебезпечніше інфекційне захворювання

Комунальне підприємство «Центр ідентифікації тварин» звертається до журналістів та киян з проханням серйозно поставитися до вимог епізоотологів у зв’язку з випадками сказу в столиці.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Центру, в якому, зокрема зазначено, що розповсюдження недостовірної інформації щодо виявлення у місті хворих на сказ тварин призводить до дезінформації людей і таким чином створює небезпеку для суспільства.

Фахівці наголошують, що сказ – одне з найнебезпечніших інфекційних захворювань, спільних для людей і тварин. Ця хвороба важко піддається лікуванню. Зараз карантин оголошено у трьох районах міста Києва: Подільському, Оболонському, Дніпровському. Прилеглі райони вважаються загрозливою зоною.

«Всі, хто сумніваються, можуть звернутися до вагітної жінки, яка постраждала від укусу скаженої безпритульної собаки. Тепер важко щось казати про її долю і долю дитини. На місці цієї жінки могла опинитися будь-яка інша людина, яка ходить по Києву», - цитує прес-служба Центру ідентифікації тварин слова голови Асоціації спеціалістів ветеринарної медицини Оксани РУДЬ.

За її словами, якщо раніше була загроза для собак, поки їх було менше, то зараз існує загроза для людей, адже у Києві велика кількість бездомних собак, які бігають зграями і можуть швидко розповсюджувати інфекцію.

«Якщо мова йде про епізоотичне благополуччя – це такий самий процес, як і той, коли лікарі проводять передбачені заходи. Повинні бути професійні дії. Єдиний шлях вирішити цю проблему – забрати тварин з вулиць. Згідно усіх санітарно-епідеміологічних норм, на території міста безпритульних тварин бути не повинно», - заявила О.РУДЬ.

В Центрі інформують, що Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України офіційно підтвердила три факти встановлення діагнозу сказу у тварин та території Києва. Про результати лабораторних експертиз йдеться в офіційних повідомленнях на сайті ветслужби: http://vet.gov.ua.

Для вирішення нагальних проблем щодо ліквідації та профілактики сказу в місті Києві 22 грудня, тобто вчора, відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Київській міській держадміністрації. Заходи такого рівня, підкреслюється в повідомленні Центру, проводяться, коли на це є вагомі підстави.

Фахівці нагадують про необхідність під час впровадження карантинних обмежень вакцинувати домашніх тварин проти сказу, якщо цього не зроблено впродовж року. Безкоштовне щеплення можна зробити в клініках: вул. Гвардійська, 20; вул. Бальзака, 96; вул. Райдужна, 67; вул. П. Дегтяренка, 3; вул. Кіквідзе, 34-б; вул. Волинська, 12; вул. Жмеринська, 5; вул. Добрузька, 8.

У свою чергу, волонтери-опікуни бездомних собак або котів повинні привезти тварин до клінік за вищевказаними адресами або звернутися за телефоном гарячої лінії 332-12-34 для того, щоб записатися до графіку проведення безкоштовних виїзних щеплень проти сказу лікарем ветеринарної медицини КП «Центр ідентифікації тварин».

Детальнішу інформацію про вакцинацію бездомних тварин можна отримати в КП «Клініка ветеринарної медицини» за телефоном: 515-09-16; консультації щодо вакцинації домашніх тварин - за телефоном гарячої лінії: 332-12-34.

Власники повинні, по можливості, скоротити час вигулу собак, вигулювати тварину обов’язково на повідку, уникати контактування собаки з іншими тваринами.

Батьки особливо пильно повинні стежити за дітьми, у яких починаються зимові канікули.

