У Кривому Розі через отруєння газом загинула сім'я
08:57, 26 грудня 2011Новини регіонів
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Дитині було 4 роки
У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області від отруєння чадним газом троє осіб померли, ще трьох госпіталізовано.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Зокрема, як зазначається в повідомленні, 25 грудня по вул. Бикова, 7, у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку було виявлено тіла трьох загиблих осіб (з них одна дитина 2007 року народження).
Під час обстеження інших квартир будинку з ознаками отруєння чадним газом госпіталізовано ще трьох осіб.
Попередня причина загибелі – порушення правил експлуатації газового обладнання.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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