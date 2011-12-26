У Кривому Розі через отруєння газом загинула сім'я

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області від отруєння чадним газом троє осіб померли, ще трьох госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, 25 грудня по вул. Бикова, 7, у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку було виявлено тіла трьох загиблих осіб (з них одна дитина 2007 року народження).

Під час обстеження інших квартир будинку з ознаками отруєння чадним газом госпіталізовано ще трьох осіб.

Попередня причина загибелі – порушення правил експлуатації газового обладнання.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.