У Києві невідомий на джипі збив дівчинку і кинув її під під'їздом

У суботу ввечері невідомий на чорному джипі збив на зебрі 13-річну дівчинку, відвіз її під під`їзд і зник. Інцидент стався на вул. Голосіївській, 13, близько 20.00, навпроти магазину «Авоська», повідомляє "Сегодня".

«Водій позашляховика, модель якого невідома, на переході збив ученицю 8 класу, що поверталася зі шкільної дискотеки», - розповіли в прес-службі ДАІ Києва. Після наїзду водій зупинився, взяв дівчинку на руки і посадив у своє авто.

За словами батька, дівчинка в шоковому стані встигла назвати домашню адресу. Водій відвіз її до під`їзду, подзвонив консьєржці і сказав, що під дверима лежить дівчинка. Сам розвернувся і поїхав. Консьєрж вийшла, побачила дитину без свідомості і викликала швидку з батьками. Дівчинка з численними травмами лежить в «Охматдиті». ДАІ просить свідків ДТП дзвонити за тел. 483-70-64.