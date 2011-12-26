У "Тропікал парк" обірвалася карусель: діти впали з 4-х метрів
09:33, 26 грудня 2011Новини регіонів
3
Дозволів на роботу не було
У Києві в сімейному розважальному комплексі "Тропікал парк" обірвалась карусель, повідомляє ТСН.
Четверо дітей 5 і 6 років упали з висоти 4-ох метрів. Трьох малюків забрала "швидка".
За попередніми висновками карусель обірвалась, бо ціпок, що тримав крісла, перетерся і не витримав навантаження.
Співробітники МНС, що прибули на місце з`ясували: жодних перевірок безпеки атракціон не проходив, і дозвільних документів на роботу не має.
А дітей врятувало лише те, що вони були пристебнуті. Аварійну карусель зупинили, але на момент приїзду знімальної групи ТСН розважальний парк усе ще працював.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter