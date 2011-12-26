У "Тропікал парк" обірвалася карусель: діти впали з 4-х метрів

У Києві в сімейному розважальному комплексі "Тропікал парк" обірвалась карусель, повідомляє ТСН.

Четверо дітей 5 і 6 років упали з висоти 4-ох метрів. Трьох малюків забрала "швидка".

За попередніми висновками карусель обірвалась, бо ціпок, що тримав крісла, перетерся і не витримав навантаження.

Співробітники МНС, що прибули на місце з`ясували: жодних перевірок безпеки атракціон не проходив, і дозвільних документів на роботу не має.

А дітей врятувало лише те, що вони були пристебнуті. Аварійну карусель зупинили, але на момент приїзду знімальної групи ТСН розважальний парк усе ще працював.