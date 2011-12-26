Чернігівщина: від отруєння чадним газом загинули двоє жінок
09:37, 26 грудня 2011Новини регіонів
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Проводиться перевірка
У Чернігівській області внаслідок отруєння чадним газом загинули двоє жінок.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної держадміністрації.
За їх даними, тіла двох загиблих жінок, 1954 та 1921 років народження (дружина господаря та її мати) виявлено у м. Новгород-Сіверський у приватному господарстві. Ймовірна причина загибелі – отруєння чадним газом.
За фактом проводиться перевірка.
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