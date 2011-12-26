У Чернігові туберкульозному диспансеру передали медобладнання

У Чернігові благодійники за підсумками акції "Подаруй дитині казку" та "Віденського балу" передали медичне обладнання, меблі і солодощі для пацієнтів дитячого відділення обласного протитуберкульозного диспансеру.

Як повідомили УНІАН організатори благодійних акцій, цього року вони зібрали 14,3 тис. грн., найбільш суттєвим внеском стали кошти, отримані від аукціону картин під час "Віденського балу" у Чернігові – майже 8,5 тис. грн.

За отримані гроші благодійники придбали інгалятори, стетоскоп та прилад для вимірювання тиску, тумбочки для дитячого відділення протитуберкульозного диспансеру, а ще один із спонсорів надав обладнання для пральної кімнати. Також пацієнти відділення отримали солодкі подарунки.

Завідувачка відділенням Катерина ЗВЯГЕЛЬСЬКА висловила подяку благодійникам за допомогу і зазначила, що у відділенні не чекали стільки новорічних подарунків.

Організаторами благодійних акцій, що проходять у Чернігові напередодні новорічних свят, вже не перший рік, виступили центр "Вікторія-денс", ВАТ "Базис" та громадська організація "Студентська республіка".