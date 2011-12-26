У Черкасах на двох аукціонах зібрали понад 57 тис. грн

У Черкасах на двох благодійних аукціонах на лікування дітей зібрали понад 57 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, в рамках благодійного проекту «Смачна новорічна країна» на лікування онкохворих дітей зібрано понад 12 тис. грн.

Проект проводився у декілька етапів. З 1 грудня в школах міста відбувалися тематичні уроки, на яких учнів навчали виготовляти торти у вигляді казкових героїв, будинків, ялинок тощо. Всі виготовлені дітьми 72 торти об’єднали у єдину композицію на величезному подіумі. Торти розпродали на двох благодійних аукціонах за 12,3 тис. грн. Вилучені кошти організатори розподілили поміж хворими дітьми, які лікуються в обласному онкодиспансері. Окрім того, діти отримали солодкі подарунки та іграшки.

На іншому благодійному аукціоні, який організував Наддніпрянський фонд, на реалізацію соціальних проектів вдалося зібрати понад 45 тис. грн..

Як повідомила кореспондента УНІАН керівник Наддніпрянського фонду Анна ХАРЧЕНКО, зібрані кошти передадуть боксовому відділенню Черкаської міської лікарні, в якому лікуються дітки віком до одного року, від більшості з яких відмовилися батьки. За її словами, для відділення потрібно придбати холодильник та кондиціонер. Крім того, є потреба у різноманітних витратних матеріалах – присипках, памперсах тощо. Частину зібраних коштів також передадуть Соснівському територіальному центру, в якому живуть інваліди. Центру необхідно закупити меблі та обладнати кімнату для терапії.

На благодійному аукціоні Наддніпрянського фонду були представлені роботи черкаських та київських митців – фотографії, картини, карнавальні маски, сумки тощо. Проте найдорожчою виявилася картина учениці черкаської художньої школи імені Данила Нарбута Поліни БАРАБАШ. Картину, на якій зображений рудий кіт із величезними зеленими очима, купили за 5 тис. грн.

Наддніпрянський фонд організує та проводить благодійні аукціони з 2008 року. На отримані кошти у 2008 році було придбано бронхоскоп для відділення дитячої хірургії обласної лікарні, у 2009 році реалізовано 6 проектів місцевих громадських організацій, а в 2010 році на зібрані кошти провели заняття з розвитку для дітей з особливими потребами.