У Луганську у вигрібній ямі знайшли труп жінки
16:42, 26 грудня 2011Новини регіонів
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Підозрюваного затримано
У Луганську в одному з дворів Жовтневого району у вигрібній ямі знайшли труп місцевої мешканки 1972 року народження.
Як повідомили корреспонденту УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Луганській області, в ході проведення оперативно-розшукових заходів було викрито співмешканця потерпілої 1980 р.н.
Встановлено, що злочин здійснено під час розпивання спиртних напоїв на грунті неприязних відносин.
Підозрюваного затримано. Порушено кримінальну справу.
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