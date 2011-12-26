У Луганську у вигрібній ямі знайшли труп жінки

У Луганську в одному з дворів Жовтневого району у вигрібній ямі знайшли труп місцевої мешканки 1972 року народження.

Як повідомили корреспонденту УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Луганській області, в ході проведення оперативно-розшукових заходів було викрито співмешканця потерпілої 1980 р.н.

Встановлено, що злочин здійснено під час розпивання спиртних напоїв на грунті неприязних відносин.

Підозрюваного затримано. Порушено кримінальну справу.