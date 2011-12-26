У Києві зростуть видатки на зарплату медиків та харчування у лікарнях

Бюджет галузі «Охорона здоров’я» у 2012 році збільшиться на 28,3%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА, проектом бюджету столиці на наступний рік на охорону здоров’я передбачено видатки у сумі 3,7 млрд. грн., з них видатки загального фонду – 3,4 млрд. грн., спеціального фонду – 274 млн. грн. Це більше, ніж у 2011 році, на 717 млн. грн.

За рахунок бюджетних коштів медичну допомогу киянам і гостям міста надаватимуть 170 закладів охорони здоров’я, а саме: 52 лікарні широкого та спеціалізованого профілів; 6 пологових будинків; 12 санаторіїв; 2 будинки дитини; 70 поліклінічно-амбулаторних закладів; 15 спеціалізованих поліклінік та диспансерів, а також 13 інших закладів міської мережі охорони здоров’я.

«Найвагомішим досягненням бюджету-2012 є те, що видатки на зарплату збільшились на 32%. Крім того, з 1 січня ми запланували виплату медичним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки”, - зазначив Р.КРАМАРЕНКО.

Він додав, що у проекті бюджету на наступний рік витрати на медикаменти та безкоштовне зубопротезування пільговим категоріям населення збільшено на 50% – до 60 млн. грн. На медикаменти та перев’язувальні матеріали видатки збільшилися на 15% – до 221 млн. грн., а на придбання медикаментів у рамках міської цільової програми «Здоров’я киян» – на 11% – до 110 млн. грн.

Також у бюджеті наступного року запланували на 7,6% збільшити видатки на харчування у лікарнях. Для придбання продуктів харчування у лікувальних закладах передбачили 74 млн. грн.

У спеціальному фонді бюджету закладено кошти і на капітальні ремонти та придбання обладнання для медичних закладів. Так, зі спеціального фонду планують витратити 44,8 млн. грн. Ще 156 млн. грн. на ремонтні роботи будуть залучені з власних надходжень медзакладів. З державного бюджету для розвитку сфери охорони здоров’я очікують отримати субвенцію у розмірі 199 млн. грн.

Р.КРАМАРЕНКО також повідомив, що у Програмі соціально-економічного розвитку на 2012 рік передбачено реконструкцію корпусів Київської міської клінічної лікарні № 14 під Київський міський центр крові на вулиці Зоологічній, реконструкцію приймального та спеціалізованих відділень КМКЛ №12 на вулиці Підвисоцького та Олександрівської клінічної лікарні.

Також реконструювати планується будівлю Київської міської станції швидкої медичної допомоги і медицини катастроф. Крім того, передбачено придбання мобільних лікувальних стаціонарів, які будуть розташовані неподалік офіційної фан-зони на Майдані Незалежності та біля НСК «Олімпійський».