Для інвалідів-візочників буде спеціальне таксі

Таксі для людей з обмеженими фізичними можливостями, прикутих до інвалідного візка, незабаром з’явиться в Черкасах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, для цього вже придбано мікроавтобус “Газель” за 160 тис. грн. з міського бюджету. Щоб оснастити авто спецпідйомником для інвалідів-візочників, потрібно ще 30 тис грн. Про виконання цих видів робіт уже домовилися зі спеціалізованим підприємством з Полтави.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я Черкаського міськвиконкому Олега СТАДНИКА, таксі для інвалідів – це соціальний проект, який втілюється за сприяння міського голови. Це таксі дасть змогу людям з обмеженими можливостями краще адаптуватися до сучасного життя. Досі в Черкасах не було нічого подібного, зазначив О.СТАДНИК, додавши, що для людей, прикутих до візка, фактично не існувало можливості їздити транспортом, адже жоден таксопарк у місті не має спеціально обладнаних машин.

Планується, що таке таксі обслуговуватиме лише інвалідів-візочників, які не мають змоги користуватися звичайним транспортом. Крім того, розглядається можливість передбачити в міському бюджеті на наступний рік кошти для того, аби послуги таксі були безкоштовними.

В Черкасах проживає близько 21 тис. інвалідів, із них майже шістсот - інваліди-візочники.