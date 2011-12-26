У міліції наркозалежних змушували чинити злочини

На Житомирщині передано до суду кримінальну справу за обвинуваченням начальника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Житомирській області та його колишніх підлеглих. Як передає корреспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні прес-служби обласної прокуратури.

У кримінальній справі фігурують 11 обвинувачених. Щодо чотирьох підслідних були прийняті запобіжний захід - утримання під вартою.

Слідство встановило 12 фактів злочинної діяльності групи посадових осіб. Встановлено, що правоохоронці для штучного нарощування показників провокували наркозалежних до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Після цього вони вимагали та отримували гроші від осіб, над якими здійснювалася провокація.

Обвинуваченим інкримінується низка злочинів у сфері службової діяльності, а також у сфері незаконного обігу наркотиків.

Наразі справу з обвинувальним висновком направлено до суду.