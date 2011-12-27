Чоловік розсилав наркотики поштою під виглядом корму для папуг

У Донецькій області затримано чоловіка, який розсилав наркотики поштою під виглядом корму для папуг.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

Згідно з повідомленням, раніше судимий 40-річний чоловік знайшов в інтернеті сайт, на якому пропонувалися більш як 100 видів елітних сортів наркотиків. Чоловік зробив заявку, сплатив через банк замовлення і через кілька днів у паперовому конверті одержав насіння. Після цього він самостійно зробив парник, щоб самому вирощувати рідкісні сорти наркотиків. З метою розповсюдження наркотиків зловмисник у соціальній мережі створив групу нібито з продажу насіння для папуг. Він надсилав насіння конопель до Росії, при цьому вказував неправдиві адреси відправника. Проте адміністрація мережі блокувала сторінку, а співробітники міліції затримали підозрюваного.

Щодо чоловіка порушено кримінальну справу за ст. 309 ч. 2 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання наркотичних засобів у великих розмірах). Підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном від 2 до 5 років. Триває слідство.