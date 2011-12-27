Житомирщина: Mercedes-benz наїхав на велосипедиста

Велосипедист загинув

На Житомирщині під колесами автомобіля загинув велосипедист. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ у Житомирській області, трагедія сталася у понеділок, близько 17 години у селищі Червоноармійськ. 24-річний водій автомобіля Mercedes-benz з Житомира наїхав на велосипедиста - 55-річного жителя села Ягодинка Червоноармійського району. Унаслідок наїзду велосипедист від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.

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