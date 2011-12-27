Поїзд "Одеса-Москва" на смерть збив чоловіка
14:18, 27 грудня 2011Новини регіонів
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На станції "Носівка"
На Чернігівщині сьогодні вночі поїзд "Одеса-Москва" на смерть збив чоловіка. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Трагедія сталася на залізничній станції "Носівка". Потяг № 24 сполученням "Одеса-Москва" смертельно травмував чоловіка. Особа загиблого встановлюється. Зупинки руху поїздів не було.
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