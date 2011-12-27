У Кременчуці після ремонту відкрито онкодиспансер

У Кременчуці Полтавської області урочисто відкрили капітально відремонтований онкологічний диспансер.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії відкриття були присутні губернатор Олександр УДОВИЧЕНКО, перший заступник голови Полтавської облради Володимир ОНИЩЕНКО, начальник обласного управління охорони здоров`я Віктор ЛИСАК, міський голова Олег БАБАЄВ.

Після ремонту установу оснащено устаткуванням європейського рівня. Онкологічний диспансер розрахований на 50 ліжок і вже готовий прийняти перших пацієнтів. У диспансері планується проводити всі види онкооперацій не тільки паціентам-кременчужанам, а й жителям навколишніх районів області.

За словами заступника міського голови Кременчука Віктора КАЛАШНИКА, на ремонт і устаткування онкодиспансеру було витрачено близько мільйона доларів. Причому велика частина цієї суми - це добродійна допомога. Зокрема, 5 млн. грн. надав Кременчуцький сталеливарний завод, 500 тис. грн. - Полтавський ГЗК. Побутову техніку, кухонні меблі, спеціальні ліжка і медикаменти передала німецька добродійна організація імені Марії Ейшендорф, 2 млн. грн. було виділено з обласного бюджету.