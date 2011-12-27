У Києві відкрито амбулаторії сімейної медицини

Сьогодні одразу в чотирьох районах Києва - Печерському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському - відкрилися амбулаторії сімейної медицини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Амбулаторія загальної лікарської практики на вул. Мечникова, 8, що у Печерському районі, надаватиме первинну медико-санітарну допомогу 3 тис. 635 дорослим та 795 дітям. Пацієнтів прийматимуть 2 лікарі загальної практики, лікар-педіатр, обслуговуватимуть 4 медичні сестри та 2 молодші медичні сестри. Вторинна медична допомога та діагностичні обстеження для дорослих проводитимуться в поліклініці №1 Печерського району, а для дітей – в Дитячій клінічній лікарні №7 (вул. Підвисоцького, 4-Б). Амбулаторія на вул. Мечникова, 8 – це четверта амбулаторія з тих, які передбачалося відкрити в Печерському районі протягом 2011 року.

Також відкрилася амбулаторія на вул. Леніна, 43-А у Дарницькому районі. Тут отримуватимуть первинну медико-санітарну допомогу 6 тис. дорослих та дітей.

Амбулаторія загальної лікарської практики/сімейної медицини, яка відкрилася сьогодні на вул. Генерала Матикіна, 11-А надаватиме медичну допомогу 1 тис. 500 дорослим та 400 дитям, які проживають у Голосіївському районі. До відкриття цієї амбулаторії у мешканців селища Конча-Заспа у зв’язку з територіальною віддаленістю від центру міста виникали певні проблеми з отриманням медичної допомоги, особливо невідкладної. Тому відкриття амбулаторії – вагомий крок у вирішенні цих проблем.

Крім того, запрацювала амбулаторія сімейного лікаря на вулиці Сергієнка, 23 (Дніпровський район), де надаватимуть медичну допомогу 10 тис. 247 киянам, зокрема, майже 8 тисячам дорослого населення та понад 2 тисячам дітей.

Вторинна медична допомога та діагностичні обстеження проводитимуться в поліклініці №3 на вул. Червоноткацькій, 31 та в дитячій поліклініці №1 Дніпровського району, що на просп. П. Тичини, 12. У подальшому за цією адресою буде відкритий сучасний Центр первинної медико-санітарної допомоги.