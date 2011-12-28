У Києві буде посилено контроль за вигулом собак

Влада Києва планує збільшити кількість майданчиків для вигулу тварин.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням першого заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА.

За словами О.МАЗУРЧАКА, забезпечення створення місць, зон для вигулу тварин та організація у районах столиці майданчиків для дресирування собак покладено на районні держадміністрації. Зараз КП «Центр ідентифікації тварин» перевіряє запропоновані місця на відповідність вимогам Положення «Про функціонування місць та зон для вигулу собак».

«З одного боку, ми нарощуємо кількість майданчиків для вигулу собак, з іншого – більш жорстко контролюватимемо дотримання господарями правил поведінки з тваринами на вулицях міста. Складати протоколи зможуть три суб’єкти: дільничні інспектори, спеціалісти «Центру ідентифікації тварин», а також до цього процесу незабаром приєднаються і фахівці Інспекції з благоустрою, проект рішення про створення якої буде винесено на розгляд депутатам Київради найближчим часом», – сказав О.МАЗУРЧАК.

Крім того, комунальне підприємство «Центр ідентифікації тварин» надало пропозиції щодо виготовлення попереджуючих та забороняючих знаків. На всі знаки отримані сертифікати відповідності Держстандарту України в системі УкрСепро.

На територіях, визначених як місця для вигулу собак, власник має право вигулювати тварину на повідку, а якщо це собака потенційно небезпечної породи, то обов’язково в наморднику.

На територіях, визначених як зони для вигулу домашніх тварин, власник може вигулювати собаку без намордника та повідка за умови дотримання вимог правил.

Власники потенційно небезпечних порід мають право вигулювати своїх собак без повідка та намордника в зонах для вигулу за умови проходження тестування за програмою «Собака-компаньйон». Про проходження такого тесту на адаптованість тварини до умов міста засвідчує спеціальний жетон.

Власники, собаки яких визнані як небезпечні за рішенням суду (небезпечною вважається собака, якою було здійснено напад), не мають права вигулювати цю тварину без повідка та намордника на будь-якій території для вигулу тварин.

В КМДА зазначають, що кожен власник, який має собаку в Києві, обов’язково її реєструє. Разом з пакетом реєстраційних документів він отримує «Правила утримання домашніх собак та котів у м. Києві». Зокрема, у п.5 правил зазначені вимоги щодо знаходження собак та котів поза межами їх постійного утримання, та вказані місця, де дозволений вигул домашніх тварин.