«Галичина» випускала спред у якості масла
АМК оштрафував на 50 тис. грн
Антимонопольний комітет України оштрафував ПрАТ «Галичина» (м. Радехів, Львівська обл.) на 50 тис. грн. за поширення неповної інформації про спреди «Дві корівки» та «Буський», що вводила споживачів в оману.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Антимонопольного комітету України.
Як повідомлялось, у минулому році АМК зобов’язав 12 виробників спредів, у тому числі згадане підприємство, зазначати на лицьовій поверхні упаковки вид товару – «спред». За відсутності такої інформації споживачі легко могли сплутати продукцію з маслом.
У грудні 2010 року ПрАТ «Галичина» повідомило Комітет, що розпочало реалізацію та фасування спредів з нанесенням назви спреду на лицьовій стороні упаковки.
Проте у квітні-травні 2011 року в торговельній мережі були виявлені спреди «Дві корівки» та «Буський» виробництва ПрАТ «Галичина», на лицьовій стороні обгортки, яких як і раніше, не було вказано виду продукції.
На сьогодні ПрАТ «Галичина» припинило порушення, надавши до Комітету оригінали нових етикеток. Зокрема, на лицьовій поверхні міститься інформація: «спред солодковершковий пастеризований 72,5%». Товариство зобов’язалося сплатити штраф до державного бюджету.