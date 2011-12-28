«Галичина» випускала спред у якості масла

Антимонопольний комітет України оштрафував ПрАТ «Галичина» (м. Радехів, Львівська обл.) на 50 тис. грн. за поширення неповної інформації про спреди «Дві корівки» та «Буський», що вводила споживачів в оману.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Антимонопольного комітету України.

Як повідомлялось, у минулому році АМК зобов’язав 12 виробників спредів, у тому числі згадане підприємство, зазначати на лицьовій поверхні упаковки вид товару – «спред». За відсутності такої інформації споживачі легко могли сплутати продукцію з маслом.

У грудні 2010 року ПрАТ «Галичина» повідомило Комітет, що розпочало реалізацію та фасування спредів з нанесенням назви спреду на лицьовій стороні упаковки.

Проте у квітні-травні 2011 року в торговельній мережі були виявлені спреди «Дві корівки» та «Буський» виробництва ПрАТ «Галичина», на лицьовій стороні обгортки, яких як і раніше, не було вказано виду продукції.

На сьогодні ПрАТ «Галичина» припинило порушення, надавши до Комітету оригінали нових етикеток. Зокрема, на лицьовій поверхні міститься інформація: «спред солодковершковий пастеризований 72,5%». Товариство зобов’язалося сплатити штраф до державного бюджету.