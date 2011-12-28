З території Полтавщини вивезено 468 тонн отрутохімікатів

У 2011 році з території Полтавської області вивезено близько 468 тонн. тонн отрутохімікатів.

Про це журналістам повідомили у Полтавській ОДА.

За наданими даними, з 20 вересня 2011 року в Полтавській області за рахунок коштів державного і обласного бюджетів розпочато комплекс робіт з вивезення непридатних і заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин.

Для здійснення цих заходів у 2011 році було виділено і профінансовано з державного бюджету 4,5 млн. грн. і 8 млн. грн. - з обласного бюджету. За ці кошти вивезено 308,002 тонни отрутохімікатів, зокрема, з Великобагачанського району - 46,652 т; Гадяцького - 67,52 т; Глобінського - 75,76 т; Диканьського - 7,66 т; Котелевського - 22,58 т; Миргородського - 3,78 т; Решетилівського - 6,95 тонн; Чутовського - 54,38 т.

На 2012-2013 роки в області залишиться понад 640 тонн, вивезення яких за цінами цього року становитиме майже 16 млн. грн.