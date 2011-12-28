На Харківщині під час пожежі загинула дворічна дитина

У Чугуєві Харківської області під час пожежі загинула дворічна дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Харківській області, пожежа сталася вчора ввечері у приватному будинку. На момент прибуття рятувальників людей всередині будинку не було, горіла кухня і коридор.

Під час пожежі постраждав син господаря будинку, 2009 року народження. Його було госпіталізовано ще до прибуття рятувальників бригадою швидкої допомоги. Хлопчик помер у лікарні.