На Буковині «ротвейлер» загриз 9-річну дівчинку

У селі Суховерхів Кіцманського району Чернівецької області від укусів собаки породи «ротвейлер» померла 9-річна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Чернівецькій області, трагедія сталася 25 грудня. Незважаючи на надану медичну допомогу, дівчинка померла через годину після госпіталізації у реанімаційному відділенні Кіцманської центральної районної лікарні.

Слідчі встановили, що дівчинка гралася на вулиці зі своєю однокласницею. Потім подружка пішла додому, а дівчинка залишилась на вулиці. Згодом вона зайшла на подвір’я до однокласниці, відчинила двері та увійшла до будинку, щоб покликати подругу продовжувати гру. Ротвейлер, який перебував у будинку без нагляду, накинувся на дитину. Почувши крики дітей, на допомогу прибігла сусідка, якій вдалося відігнати собаку, однак вона також постраждала від укусів.

Згодом на місце події прибув власник собаки, господар будинку, який відвіз потерпілих до лікарні. Чоловік стверджує, що в червні цього року тварина була щеплена від сказу, однак на неї відсутній ветеринарний паспорт.

Працівники Кіцманської районної державної лікарні ветеринарної медицини собаку ізолювали.