Сумщина: скажений кіт покусав шістьох людей

Усі госпіталізовані

У Сумської області до хірургічного відділення Тростянецької центральної районної лікарні госпіталізовано шестеро мешканців с. Жигайлівка, яких 21 грудня покусав та подряпав свійський кіт. Як повідомиляє прес-служба МНС України, 28 грудня експертиза обласної ветеринарної лабораторії підтвердила, що тварина хвора на сказ. Ситуація перебуває на контролі УМНС України в Сумській області.

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