Київська митниця почне оформляти ліки з 16 січня

З 16 січня 2012 року митне оформлення фармацевтичної продукції, яка ввозиться до України суб`єктами господарювання, розташованими у м. Київ і Київської області, покладено на Київську регіональну митницю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби, відповідний наказ служби було прийнято 23 грудня 2011 року (№ 1079 «Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України»).

Визначено, що митне оформлення фармацевтичної продукції з 16 січня 2012 року проходитиме в одному із структурних підрозділів митниці - митному посту "Київ-Східний», а саме: на території вантажного митного комплексу ТОВ «ХФК «Біокон», який знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, з. Велика Олександрівка.

Винятком є фармацевтична продукція, яка надходить безпосередньо у міжнародний пункт пропуску для повітряного сполучення "Бориспіль" і переміщується у міжнародних поштових і експрес-відправленнях.

У відомстві відзначають, що митний контроль і митне оформлення фармацевтичної продукції, що ввозиться до України суб`єктами господарювання, розташованими в інших регіонах держави, залишаться без змін.

Метою таких змін є захист Держмитслужбою вітчизняного ринку від неякісних і фальсифікованих лікарських засобів і вдосконалення цінової політики у сфері обороту лікарських засобів і виробів медичного призначення.