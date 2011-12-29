Львівщина: «Ауді» намагалася зіштовхнути з траси автомобіль ДАІ

У Львівській області двоє жителів Київської області на автомобілі „Ауді А8” намагались зіштовхнути з траси патрульний автомобіль ДАІ, який їх переслідував за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, 28 грудня під час несення служби інспектори ДПС ДАІ у селі Рудники Миколаївського району на автодорозі сполученням Пісочне - Борислав – Трускавець за перевищення швидкості намагалися зупинити автомобіль «Ауді А8».

На вимогу інспекторів ДАІ про зупинку автомобіля (польська реєстрація), яка подавалась за допомогою жезла, свистка і проблискових маячків, водій не відреагував, натомість збільшив швидкість і попрямував у сторону автодороги Київ - Чоп.

На перехресті автодороги Київ - Чоп водій переслідуваного автомобіля повернув праворуч та поїхав у напрямку Стрия, почав створювати аварійну ситуацію, а також намагався скинути з дороги патрульний автомобіль ДАІ.

Побачивши, що втекти не вдається, водій «Ауді» різко загальмував, звернув з дороги. Водій та пасажир вискочили з машини і погібли у лісосмугу.

Працівники Державтоінспекції та міліції затримали водія і пасажира – 20-річного та 26-річного жителів Фастова Київської області. Автомобіль і затриманих доставлено до міліції для з’ясування обставин у цій справі.