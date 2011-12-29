Кіровоградщина знає, як вирішити проблему дефіциту медпрацівників

Кіровоградська обласна рада затвердила програму підготовки медичних працівників та поліпшення їхнього соціального захисту на 2012-2016 роки, де пропонує вирішувати проблему дефіциту кадрів надбавками до зарплат і наданням житла.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувала більшість депутатів облради.

Районним державним адміністраціям та міськвиконкомам доручено щорічно у місцевих бюджетах передбачати кошти на придбання житла, створення гуртожитків для медичних працівників у приміщеннях, що не використовуються для лікувально-діагностичних цілей.

Крім того, для залучення випускників медичних вишів у села і райони Кіровоградщини керівникам відповідних територій доручено організувати їм додаткову оплату праці до 50%.

Загалом на виконання обласної програми на 5 років передбачено витратити з обласного та місцевих бюджетів 13,5 млн. грн.

Як зазначено у документі, на Кіровоградщині дефіцит лікарів становить 1686 осіб, молодших спеціалістів з медичною освітою - 1068. У лікувально-профілактичних закладах області 355 вакантних посад лікарів та 531 вакантна посада середнього медичного персоналу. Станом на 1 січня 2011 року в області укомплектованість лікарями складала 67,4% (в Україні - 80,8%).

Найбільше занепокоєння викликає укомплектованість лікарями лікувально-профілактичних закладів у сільській місцевості. За період з 2005 року укомплектованість лікарських амбулаторій зменшилась з 66,1% до 53,7%, дільничних лікарень - з 66,3% до 58,6%. В області взагалі без лікарів функціонують 30 лікарських амбулаторій та одна дільнична лікарня. Не мають жодної зайнятої посади лікарів (крім стоматологів і зубних техніків) 24 лікувальні заклади у сільській місцевості (станом на 1 січня 2011 року).

В області працює 30% лікарів-пенсіонерів від загальної чисельності, а в районах - 35%.