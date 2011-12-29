В Одесі вилучили 12 тис. одиниць небезпечної піротехніки

У Одесі під час передноворічних рейдів - перевірок ринків - співробітники міліції вилучили 11 тис. 825 одиниць піротехнічних виробів на суму 31 тис. грн.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Одеській області.

Співробітники правоохоронних органів перевірили 57 спеціалізованих магазинів і 54 місця реалізації піротехніки на ринках Одеси.

Злісних порушників притягнуто до адміністративної відповідальності, на них накладено штрафні санкції на загальну суму 4760 грн.