В Одесі вилучили 12 тис. одиниць небезпечної піротехніки
16:54, 29 грудня 2011Новини регіонів
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Штраф на суму 4760 грн
У Одесі під час передноворічних рейдів - перевірок ринків - співробітники міліції вилучили 11 тис. 825 одиниць піротехнічних виробів на суму 31 тис. грн.
Про це повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Одеській області.
Співробітники правоохоронних органів перевірили 57 спеціалізованих магазинів і 54 місця реалізації піротехніки на ринках Одеси.
Злісних порушників притягнуто до адміністративної відповідальності, на них накладено штрафні санкції на загальну суму 4760 грн.
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