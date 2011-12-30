Кір дібрався до Черкащини
08:55, 30 грудня 2011Новини регіонів
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Випадки лабораторно підтверджено
У Черкасах зареєстровано два лабораторно підтверджених випадки захворювання на кір.
Один із хворих привіз інфекцію із Львівської області, повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації.
Крім того, зареєстровано три випадки підозри на кір у двох дорослих та дитини - матеріал від хворих знаходиться на дослідженні у вірусологічних референт-лабораторіях.
За даними ОДА, у Черкаській області останній підйом захворюваності на кір був зареєстрований у 2006 році, тоді перехворіло 1137 осіб, показник захворюваності зріс майже у 12 разів.
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