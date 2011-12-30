У квартирі 5-поверхового будинку вибухнула піротехніка

25-річний житель Дніпропетровська 29 грудня був госпіталізований до місцевої лікарні №2 з опіками та травмами, які він отримав в результаті вибуху піротехніки у його квартирі в 5-поверховому житловому будинку. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС в Дніпропетровській області.

Вибух без подальшого загоряння стався через необережне поводження з піротехнічними засобами.

Чоловік отримав опіки кінцівок рук, обличчя, термічні опіки верхніх дихальних шляхів, рвані рани ніг. Наразі госпіталізований перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.