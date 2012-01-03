Прикарпатець мандрував пішки 16 днів з Польщі до Києва

Калушанином року (м.Калуш, Івано-Франківська обл.) став Михайло ФРИНСЬКО, який пішки разом зі своїм родичем 16 днів ішов із Польщі до Києва.

Як повідомляє калуська газета «Вікна», яка оприлюднила щорічний Рейтинг подій та особистостей року, що минув, перемогу у номінації “Калушанин року”, за версією місцевих журналістів, здобув М.ФРИНСЬКО. Торік він пішки впродовж 16 днів пройшов із Польщі до Києва. Свою ходу калушанин присвятив Євро-2012. Цього разу до оцінювання претендентів Рейтингу, крім "Вікон", долучилися журналісти майже всіх місцевих ЗМІ - загалом 14 представників медіа.

На звання “Калушанин року” претендували: Віталій ВИШНЮК, член ВО “Тризуб”, засуджений (умовно) за знищення пам’ятника Сталіну у Запоріжжі; Микола БАРЧЕНКО, директор КП “Калушавтодор” (колектив КП перерахував одноденний заробіток у розмірі 8834 гривні на пам’ятник Романові Шухевичу); Ігор НАСАЛИК, міський голова Калуша; Михайло МАЛКОВ, експерт з екології, координатор програми Європейської комісії із запобігання, готовності та реагування на природні та техногенні катастрофи; творча група зі спорудження пам’ятника Романові Шухевичу: скульптор Ігор СЕМАК, головний архітектор міста Петро ПОСТРИЛЬОНИЙ і архітектор Василь КНИШ (група подарувала громаді проектну документацію вартістю 15 тис. Гривень); Алла ІВАШИНА, яка стала учасницею третього сезону телеконкурсу “Народна зірка”(співала у парі з Олександром ПОНОМАРЬОВИМ) та Лілія ОЗАРКО, яка отримала титул “Міс Прикарпаття-2011”.