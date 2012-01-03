У Житомирі студент пограбував трьох дівчат у нічному клубі

У Житомирі правоохоронці затримали молодика, який у новорічну ніч у нічному клубі обікрав одразу трьох відвідувачок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області з посиланням на командира роти міліції особливого призначення «Беркут» при УМВС України у Житомирській області Миколу ЮХИМЧУКА.

За його словами, у Житомирі близько 3 ночі до інспекторів патрульного наряду роти міліції особливого призначення «Беркут» при УМВС звернулася 22-річна житомирянка. Дівчина розповіла, що вона разом з подругою відпочивала в одному з розважальних клубів, де її обікрали.

"Як з’ясувала міліція, дівчата захопилися танцями та залишили на певний час без нагляду сумочку однієї із них і сумка зникла. Разом з сумочкою зникло два телефони, косметика, гроші та інші речі ",- розповів М.ЮХИМЧУК.

Поспілкувавшись з потерпілими, міліціонери скористалися записами відеоспостереження розважального закладу. Столик дівчат потрапив у зону огляду однієї з камер. Таким чином інспекторам вдалося вирізнити з-поміж відвідувачів закладу двох хлопців, що пограбували столик дівчат, поки вони танцювали.

Згодом у одного з парубків було виявлено мобільний телефон, який одна із заявниць впізнала. Також міліціонери неподалік нічного клубу знайшли жіночу сумочку та розкидані довкола речі. Неподалік була виявлена ще одна сумочка, яка не належала потерпілим. Її власниця знайшлася за декілька хвилин. До міліціонерів звернулася ще одна дівчина, чия сумка також зникла у приміщенні клубу.

За попередніми поясненнями затриманого, він перебував у клубі з товаришем, з яким разом навчається в одному з навчальних закладів Житомира та винаймає житло. На крадіжку спочатку першу, а потім й другу теж домовлялись нібито разом, проте після її вчинення друг пішов додому, а затриманий залишився далі розважатись.

Наразі перевірка триває. За її результатами вирішуватиметься питання про порушення кримінальної справи.