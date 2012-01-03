В Одесі 7 осіб відселено з будинку

В Одесі на вул. Пішонівська, 13, у двохповерховому, аварійному, частково відселеному будинку, через втрату несучих властивостей дерев’яних конструкцій сталося раптове руйнування шиферної крівлі на площі 75 кв. м.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, це сталося вчора, 2 січня, о 18.45.

Внаслідок події відселено 3 сім’ї (7 осіб). Жертв та постраждалих немає.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.