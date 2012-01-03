В Одесі 7 осіб відселено з будинку
12:34, 03 січня 2012Новини регіонів
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...через руйнування даху
В Одесі на вул. Пішонівська, 13, у двохповерховому, аварійному, частково відселеному будинку, через втрату несучих властивостей дерев’яних конструкцій сталося раптове руйнування шиферної крівлі на площі 75 кв. м.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, це сталося вчора, 2 січня, о 18.45.
Внаслідок події відселено 3 сім’ї (7 осіб). Жертв та постраждалих немає.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.
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