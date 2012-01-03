Джерело радіації в центрі Сєверодонецька поки що не знайдене

Джерело радіаційного зараження грунту в центрі Сєверодонецька поки не знайдене.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокуратури Луганської області Олександр ЗАЙЦЕВ, в останні дні минулого року заражений цезієм грунт у розмірі 0,25 куб. м за допомогою техніки був вилучений і вивезений за територію міста.

«Зараз проводиться експертиза грунту і встановлюється можливе джерело зараження. За результатами експертизи ухвалюватиметься рішення про порушення кримінальної справи. Розслідування інциденту проводить міліція», - зазначив О.ЗАЙЦЕВ.

Як повідомив у коментарі УНІАН депутат Сєверодонецької міської ради Сергій САМАРСЬКИЙ, за попередніми даними, на місці зараження розбився якийсь геодезичний прилад, що містить цезій.

«Як мені розповіли служби, що займалися виїмкою грунту з ділянки, не визначено джерело радіоактивного зараження. За попередніми даними, розбився прилад геодезичний, але його частин не знайшли. І поки що невідомо, звідки з`явився цезій у центрі міста. Ділянка зараження землі викопана повністю за допомогою техніки і грунт вивезений за територію міста, можливо на хімпідприємство «Азот», щоб далі його помістити в саркофаг і вивезти на утилізацію», - сказав С.САМАРСЬКИЙ.

Він зазначив, що радіаційний фон на місці зараження грунту за різними даними перевищений у кілька десятків або тисяч разів.

«Дані неточні, тому що міряли різними приладами. Журналісти приїжджали і вимірювали побутовим приладом, дані перевищення були завищені в кілька тисяч разів. Поряд знаходиться поліклініка, там радіаційний фон у нормі», - сказав С.САМАРСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня минулого року в Сєверодонецьку Луганської області по вул. Курчатова, 36 біля поліклініки №2, на частині тротуару і газону площею в кілька квадратних метрів було виявлено перевищення радіаційного фону. Матеріали по цій події обласна СЕС передала в Південно-східне регіональне управління держінспекції з ядерної і радіаційної безпеки.