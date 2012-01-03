На Запоріжжі троє дітей постраждали від салюту

Усі троє дітей, які постраждали 30 грудня внаслідок вибуху салютної установки в Акимівському районі Запорізької області, йдуть на поправку.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією головного лікаря Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні Юрія БОРЗЕНКА, на сьогоднішній день 11-річна Віолета, яка найбільше постраждала внаслідок вибуху (дитину доставили до лікарні в коматозному стані, з відкритою черепно-мозковою травмою, переломом основи черепа й забоєм головного мозку – УНІАН) уже самостійно дихає й поволі йде на поправку.

У постраждалого внаслідок вибуху хлопчика медики констатують «невелику невралгію», а у другої дівчинки – невеликі опіки в скроневій області.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня близько 21.00 у селі Лиманське Акимівського району стався вибух салютної установки, внаслідок чого постраждали троє дітей 2000-го, 2004-го і 2007-го років народження.

Дітей травмувало уламками цегли, якою, згідно з інструкцією, була перед запуском феєрверку обкладена салютна установка, яка очевидно, виявилася неякісною. Як повідомляла після НП помічник начальника ГУМНС регіону Юлія БАРИШЕВА, після першого пострілу розірвало основну трубу й усі тридцять зарядів вистрілили не по черзі, а одночасно, що й стало причиною трагедії.