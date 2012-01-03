Житомирщина: автомобіль на переході збив пенсіонерку
14:32, 03 січня 2012Новини регіонів
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Автодорога Київ – Чоп
На Житомирщині автомобіль на пішохідному переході збив на смерть пенсіонерку.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ у Житомирській області, трагедія сталася на 247 кілометрі автодороги Київ – Чоп.
З’ясувалося, що водій автомобіля Фольксваген, 38-річний житель села Літня Рівненської області, збив 63-річну жительку села Дідовичі Новоград-Волинського району.
Жінка переходила дорогу, скориставшись пішохідним переходом. Пенсіонерка загинула на місці пригоди.
За даним фактом правоохоронцями проводиться перевірка.
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