На Черкащині відкрили новий гемодіалізний центр

Новозбудований гемодіалізний центр на базі Звенигородської центральної районної лікарні Черкаської області відкрив голова Черкаської облдержадміністрації Сергій ТУЛУБ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, наявність такого відділення дасть змогу забезпечити гемодіалізом багатьох пацієнтів з усіх куточків Черкащини. Виступаючи на відкритті центру, губернатор Черкащини зазначив, що тепер діагностування захворювань здійснюватиметься на новому рівні. Це дозволить раніше виявляти недуги та набагато ефективніше їх лікувати.

Окрім того С.ТУЛУБ подарував лікарні чотири плазмові телевізори.

За 11 місяців 2011 року в Черкаській області відремонтовано та реконструйовано 93 лікарні, 123 фельдшерсько-акушерських пунктів та 18 амбулаторій. Придбано 11 спецавтомобілів. У великих віддалених селах відкрито сім відділень швидкої медичної допомоги. За рік 50 молодих спеціалістів направлено в сільські медичні заклади. Надано житло 12 сім’ям медичних працівників у сільській місцевості.