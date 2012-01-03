У Рівному пограбовано два медичні заклади

Невідомі особи викрали гроші із бухгалтерії Рівненського обласного онкологічного диспансеру та Рівненської обласної санітарно-епідеміологічної станції відповідно 28 та 17 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, злочинці, котрих нині розшукує міліція, добрались до сейфу одного з кабінетів господарського відділення диспансеру без перешкод, скориставшись відсутністю системи сигналізації та охорони. Піднявшись на другий поверх по евакуаційно-пожежних сходах, крадії відкрили двері балкону та проникли у середину приміщення бухгалтерії. Знайшовши у шухляді ключ від сейфа, який необачно залишила касир, зловмисники викрали 28 тисяч гривень зарплати працівників медзакладу.

Як стало відомо згодом, напередодні касир онкологічного диспансеру отримала у банку готівку для виплати заробітної плати – 52 тисячі гривень. Частина працівників її встигла отримати, а інша – залишилася напередодні Нового року без зароблених грошей.

Майже аналогічний злочин скоїли невідомі і в приміщенні обласної санітарно-епідеміологічної станції. Вони проникли до приміщення закладу, де із сейфів у кабінетах забрали гроші на суму майже 17 тисяч гривень. «Зловмисники, швидше за все, були поінформовані про відсутність охорони та сигналізації», - повідомив начальник УМВС України в області полковник міліції Василь ЛАЗУТКО, котрий виїхав у складі слідчо-оперативної групи на місце злочину. Він не виключив, що крадіжка з обох закладів - справа одних і тих осіб. «Оперативно-пошукові заходи тривають. Експерти вилучені з місць події речові докази, котрі, сподіваюсь, дадуть змогу затримати підозрюваних у скоєнні злочину», - додав він.

За цими фактами порушені кримінальні справи за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк до шести років.