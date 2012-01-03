В Черкасах створять "Центр матері та дитини"

В Черкасах на базі двох пологових будинків - № 1 та №2 - планується створити один спеціалізований заклад - Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини".

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління охорони здоров`я та медицини катастроф Черкаської облдержадміністрації, поєднання двох пологових будинків та створення на їх базі єдиного закладу проводиться в рамках оптимізації галузі та з метою покращання надання акушерсько-гінекологічної допомоги населенню.

На сьогодні в Черкасах спостерігається надлишок ліжок в пологових будинках, в результаті чого бюджетні кошти використовуються неефективно. Таким чином, наявність вільних площ, надлишок акушерських ліжок, зменшення кількості пологів, потреба у нових структурах - відділення невиношування, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, - все це є підґрунтям для реорганізації акушерсько-гінекологічної служби міста.

Тому, з метою поліпшення акушерсько-гінекологічної допомоги населенню при збереженні мережі та функції обох пологових будинків міста, виникла необхідність створити єдиний комунальний заклад - "Міський центр матері та дитини" шляхом об`єднання пологового будинку №2 та пологового будинку №1, що дасть змогу забезпечити належний рівень медичної допомоги дитячому та жіночому населенню Черкас.

Під час реконструкції - об`єднання двох пологових будинків та створення на їх базі спеціалізованого закладу - Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" жоден з медиків закладів, що реорганізуються не втратить роботу - міської владою буде забезпечене працевлаштування всіх медичних працівників, наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах відбулися численні акції протесту представників опозиційна з вимогою не ліквідовувати пологовий будинок №2. До протестувальників приєднувалися вагітні черкащанки та працівники пологового будинку №2, які занепокоєні ймовірністю втратити роботу.

Начальник Департаменту охорони здоров’я та соціальної політики Олег СТАДНИК запевняв, що закривати пологовий будинок №2 ніхто не збирається, там залишиться приміщення, працюватимуть лікарі.