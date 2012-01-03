На Волині 23-річного пішохода переїхали два автомобілі

На Волині у ДТП загинув молодий чоловік, якого переїхали одразу два автомобілі.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, в селі Радомишль водій автомобіля "Мерседес бенц" скоїв наїзд на 23-річного пішохода, жителя села Радомишль, якого при ударі відкинуло на смугу зустрічного руху, де на нього наїхав автомобіль"Ауді-80", яким керував житель Рівненської області.

Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці пригоди. Водій автомобіля "Мерседес бенц" зник з місця пригоди. Проте, наразі його особу вже встановлено. Ним виявився 28-річний житель села Полонка. Триває розслідування обставин трагедії.