У Горлівці - критичний стан могильників

У Горлівці Донецької області констатують, що стан могильників хімічних відходів і концентрація забруднюючих речовин у ґрунтах та підземних водах можуть вийти на рівень надзвичайної ситуації.

Як повідомляє прес-служба МНС, у третьому - четвертому кварталах 2011 року на території державного підприємства "Горлівський хімічний завод", у зоні впливу могильників хімічних відходів, Державним регіональним геологічним підприємством "Донецькгеологія" було виконано роботи з оцінки стану ґрунтів та підземних вод.

3 січня 2012 року міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відповідно до висновків за звітом виконаних робіт, вирішила, що стан могильників і концентрація забруднюючих речовин в ґрунтах та підземних водах за класифікаційними ознаками може вийти на рівень надзвичайної ситуації.

