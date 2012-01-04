Потяг Донецьк–Москва протаранив КамАЗ: водій вантажівки загинув

09:35, 04 січня 2012
Новини регіонів
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Помічник машиніста у лікарні

У Тульській області Росії на 313-му кілометрі Московської залізниці на нерегульованому переїзді сталося зіткнення пасажирського потяга «Донецьк – Москва» та КамАЗа.

Як повідомляє ICTV, водій вантажівки загинув на місці, а помічник машиніста потяга, громадянин України, перебуває у лікарні.

Серед пасажирів потяга постраждалих немає, їх вже доправили до Москви.
 

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