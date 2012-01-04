Школяр ледь не згорів, коли чіпляв «дощик» на електропровід

У Полтавській області на пішохідному мосту залізничної станції Гребінка травмувало струмом 13-річного хлопчика, який намагався повісити новорічну прикрасу «дощик» на провід високої напруги.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Управління МНС України у Полтавській області.

За їх даними, потерпілий одержав опіки II-III ступенів грудної клітки і голови.

Хлопця було доставлено до місцевої лікарні. За даними лікарів, стан постраждалого стабільний.

