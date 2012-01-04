Запоріжжя: салютна установка тяжко травмувала 3 дітей

Міліція порушила кримінальну справу за фактом вибуху салютної установки, що став причиною травмування трьох дітей у с. Лиманське Акімовського району Запорізької області.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю Запорізького главку міліції, кримінальну справу порушено за ст. 128 Кримінального кодексу України – «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження».

Як покарання стаття 128 КК України передбачає обмеження волі на строк до 2 років або виправні роботи на строк до 2 років.

У відділі зв`язків із громадськістю також уточнили, що на даний момент вже встановлено факт порушення правил техніки безпеки при запуску феєрверку.

«Феєрверк, встановлений біля будинку культури, мав стати завершенням запланованого на 30 грудня святкового заходу в с. Лиманське. Близько 20-30 глядачів, переглянувши святковий концерт, зібралися на площі. Всупереч вимогам техніки безпеки, люди перебували дуже близько від місця, де була встановлена піротехніка», - констатували в главку.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня близько 21.00 у селі Лиманське Акимівського району стався вибух салютної установки, внаслідок чого постраждали троє дітей 2000-го, 2004-го і 2007-го років народження.

Дітей травмувало уламками цегли, якою, згідно з інструкцією, була перед запуском феєрверку обкладена салютна установка, яка, очевидно, виявилася неякісною. Як повідомляла після НП помічник начальника ГУМНС регіону Юлія БАРИШЕВА, після першого пострілу розірвало основну трубу, й усі тридцять зарядів вистрілили не по черзі, а одночасно, що й стало причиною трагедії.

На сьогодні, за даними медиків, усі троє постраждалих йдуть на поправку, хоча 11-річна дівчинка, що одержала відкриту ЧМТ і удар головного мозку, все ще перебуває у тяжкому стані.