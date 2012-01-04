На Закарпатті планують розбудувати мережу гуртожитків для сиріт

У Закарпатській області упродовж найближчих п’яти років планують розбудувати мережу соціальних гуртожитків для дітей-сиріт.

Як передає кореспондент УНІАН, створення мережі передбачено обласною «Програмою реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2012-2017 роки», яку депутати облради ухвалили на сесії 30 грудня 2011 року.

Як сказано у рішенні, програму ухвалено з метою створення до 2017 року умов для реалізації державної політики щодо забезпечення державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Загальний бюджет програми – 21,7 млн. грн.

Крім будівництва чи придбання житла, створення мережі соціальних гуртожитків та придбання будинків для прийомних сімей, програмою також передбачається запровадити в області електронний облік дітей і громадян, які бажають взяти їх на виховання.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2011 року в Закарпатській області нараховувалося 2326 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них житло мають 1627 дітей, у т.ч. на праві власності – 171 дитина, на праві користування - 1456 дітей.

Упродовж 2010 року досягли повноліття 269 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з них перебувають на квартирному обліку – 2, мають бути взяті на квартирний облік – 52 особи.