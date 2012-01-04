На Житомирщині під час пожежі загинула 3-річна дівчинка

У Барановському районі Житомирської області під час пожежі загинула 3-річна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, пожежа сталася 3 січня у приватному будинку.

З’ясувалося, що у будинку мешкала вагітна жінка разом із 3-річною донькою, чоловік перебуває на заробітках у Росії, а ще троє їхніх дітей утримуються у дитячих будинках області.

За словами матері, вона залишила доньку саму вдома та пішла поратися по господарству, а коли повернулася, знайшла дитину у задимленій оселі вже мертвою.

Фахівці встановлюють причину пожежі.