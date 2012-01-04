На Житомирщині під час пожежі загинула 3-річна дівчинка
12:40, 04 січня 2012Новини регіонів
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Фахівці встановлюють причину
У Барановському районі Житомирської області під час пожежі загинула 3-річна дівчинка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, пожежа сталася 3 січня у приватному будинку.
З’ясувалося, що у будинку мешкала вагітна жінка разом із 3-річною донькою, чоловік перебуває на заробітках у Росії, а ще троє їхніх дітей утримуються у дитячих будинках області.
За словами матері, вона залишила доньку саму вдома та пішла поратися по господарству, а коли повернулася, знайшла дитину у задимленій оселі вже мертвою.
Фахівці встановлюють причину пожежі.
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