У Чернівцях чоловіку петардою відірвало пальці

Вчора до лікарні швидкої медичної допомоги Чернівців звернувся чоловік 1978 року народження з діагнозом «ампутація фаланг великої впадини та середнього пальця правої руки».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Управління МНС у Чернівецькій області, травму чоловік отримав у дворі свого домогосподарства від розриву петарди, яка вибухнула у нього в руці.