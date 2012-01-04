На Рівненщині онук задушив свою бабусю
13:24, 04 січня 2012Новини регіонів
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Був у нетверезому стані
У місті Здолбунів на Рівненщині 32-річний онук задушив хустиною свою 85-річну бабусю.
Як повідомили УНІАН в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, цей злочин молодик скоїв, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на грунті неприязних стосунків.
За допомогою хустки він перетиснув дихальні шляхи бабусі, від чого та померла.
Порушено кримінальну справу за фактом вбивства. Підозрюваного у злочині затримано.
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