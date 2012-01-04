На Запоріжжі заборонили використовувати піротехніку

У Запорізькій області заборонено використовувати піротехнічні засоби на святкових заходах.

Як повідомив УНІАН перший заступник голови Запорізької облдержадміністрації Віктор ЄМЕЛЬЯНЕНКО, голова ОДА Олександр ПЕКЛУШЕНКО дав доручення підготувати розпорядження про заборону місцевим органам влади використовувати піротехнічні засоби при організації свят.

За його словами, причина ухвалення даного рішення – НП з салютною установкою на святі, організованому Кирилівською селищною радою напередодні Нового року біля будинку культури с. Лиманське Акимівського району.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня близько 21.00 у селі Лиманське вибухнула салютна установка. У результаті троє дітей (2000, 2004 і 2007 років народження) були травмовані уламками цегли, якими, згідно з інструкцією, була перед запуском феєрверку обкладена салютна установка.

За фактом того, що сталося, порушено кримінальну справу за ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).