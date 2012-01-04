У Сімферополі виготовляли фальсифіковану горілку

У Сімферополі ліквідовано підпільний цех з виробництва фальсифікованої горілки, що продавалася в невеликих магазинах міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової інспекції в Криму.

«Господар виробництва алкогольного фальсифікату розливав горілку в підвалі свого будинку, а потім розвозив по продуктових магазинах. Вона продавалася з-під прилавка по 12 грн. за пляшку місткістю 0,5 л і 8 грн. за пляшку 0,25 л», - говориться в прес-релізі.

Податківці вилучили близько 3 тисяч літрів рідини з характерним запахом спирту, більш як 1,5 тисяч пляшок горілчаного фальсифікату, близько 4 тисяч порожніх горілчаних пляшок, 3 закочувальних машинки і 3 тисячі ковпачків.

Відібрані зразки алкоголю направлені на експертизу.

Розглядається питання про порушення кримінальної справи за статтею 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення і збут підакцизних товарів).

