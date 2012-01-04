Стала відома причина вибуху у Кременчуці

Згідно з висновками експертів, причиною вчорашнього вибуху у Кременчуці, внаслідок якого одна особа загинула і ще одна постраждала, було необережне поводження з гранатою.

Про це йдеться у повідомленні Відділу зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Полтавській області, розміщеному на сайті МВС України.

Експерти-вибухотехніки визначили, що 3 січня у місті вибухнула граната Ф-1.

У повідомленні зазначається, що під час проведення обшуків у домогосподарствах потерпілих правоохоронці виявили у гаражі одного з них обріз мисливської рушниці "ТОЗ-63" 16 калібру, 8 патронів до нього, споряджених кулями, 7 патронів, споряджених шротом, металеву банку з порохом та 32 патрони калібру 9 мм до пістолета Макарова.

Наразі вилучені боєприпаси направлені на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС. Правоохоронці встановлюють походження вилученого арсеналу.

Як повідомляв УНІАН, вчора близько 5.30 у Кременчуці поблизу будинку 45 по бульвару Автокразівському стався вибух гранати, внаслідок якого постраждали двоє осіб – 24-річний та 41-річний місцеві мешканці. Від отриманих поранень молодий чоловік того ж дня помер у лікарні. 41-річний кременчужанин наразі перебуває у лікарні з діагнозом: «вогнепальні поранення обличчя та живота». Медики оцінюють його стан здоров’я як важкий.