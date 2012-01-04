Чернігівщина: торік було зафіксовано один випадок кору

У Чернігівській області 2011 року зареєстровано один випадок захворювання на кір.

Як повідомили кореспондента УНІАН у обласній СЕС, за 11 місяців 2011 року в регіоні не реєструвались випадки захворювання на кір, проте наприкінці грудня був зареєстрований один лабораторно підтверджений випадок захворювання в Ічнянському районі, а також одну підозру на цю інфекцію в м. Прилуки.

Також наприкінці грудня були підозри на кір в Ніжинському районі – 1 випадок та 8 випадків у загальноосвітній школі с. Степові Хутори (Носівський район), які не підтвердилися. У дітей була краснуха.

Як зазначили в СЕС, усі особи свого часу отримали профілактичні щеплення проти кору (по дві дози - вакцинація, ревакцинація) – але щеплення не гарантує, що людина більше не захворіє (вакцинація захищає 95-100% вакцинованих, а у випадку виникнення захворювання воно перебігає легко, смертність у 10 разів менша, ніж у невакцинованих, а важких ускладнень - до 5 разів менше).

В області здійснюється моніторинг епідемічної ситуації, розроблено та направлено у районні та міські СЕС, лікувальні заклади алгоритм дій при виявленні хворих з підозрою на кір, проводяться заняття з фахівцями лікувальної мережі щодо епідеміології, клініки, правил обстеження хворих та профілактики захворювань, в тому числі імунопрофілактики. Посилено контроль за повнотою та своєчасністю імунізації проти кору.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області різко зростає захворюваність на кір. За даними СЕС Львівської області, з 1 листопада по 22 грудня на кір в області захворіли 606 осіб, з них 307 дітей, з початку року – 729 осіб, з них 376 дітей.

З 1 грудня по 22 грудня на кір в області захворіли 507 людей, з них 246 дітей. З числа хворих 373 людини перебували в організованих колективах. На стаціонарному лікуванні станом на 23 грудня перебувала 171 людина, зокрема 97 дітей.

В області зареєстровано вже 20 спалахів в організованих колективах. Проводяться карантинні заходи.

Крім того, в столиці київська СЕС виявила 14 випадків підозри на захворювання на кір з початку 2011 року.

При цьому з 1 по 22 грудня було зареєстровано 11 випадків підозри на захворювання на кір. Станом на 22 грудня в стаціонарах інфекційних лікарень Києва перебували четверо людей з підозрою на захворювання на кір.

Однією з причин спалаху захворювання СЕС називає ввезення кору з Європи. У Львівській області в середині грудня було також зафіксовано летальний результат в результаті кору – перший випадок у регіоні за останні 5 років.